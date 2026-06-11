Mundijal Specijal: Sve što trebate znati o grupi I prije nego krene SP ludilo

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Naš Denis Draganović potrudio se približiti vam svaku od 48 reprezentacija koje se natječu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Sada je na redu da u Mundijalu Specijalu upoznate grupu I u kojoj se natječu Francuska, Senegal, Irak i Norveška. Bivši izbornik BiH Faruk Hadžibegić analizirao je Francuze, bivši izbornik afričkih reprezentacija Zdravko Logarušić analizirao je Senegal, bivši reprezentativac Hrvatske Mario Tokić predstavio je Irak, a nogometni trener Dino Štiglec Norvešku. Pogledajte i uživajte.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.