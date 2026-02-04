Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija zaključila Europsko prvenstvo na šestom mjestu

Podijeli :

Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija završila je natjecanje na Europskom prvenstvu u portugalskom Funchalu na 6. mjestu što je najbolji rezultat od osamostaljenja naše domovine na velikim natjecanjima u seniorskom uzrastu.

U susretu za peto mjesto Španjolska je pobijedila Hrvatsku s 23:9 (8:4, 5:1, 5:1, 5:3).

Španjolska je prije godinu i pol dana osvojila olimpijsko zlato u Parizu, a predvodi je Beatrice Ortiz, najbolja vaterpolistica svijeta u 2024. u izboru World Aquatics.

Španjolke su počele silovito, nakon nepune tri minute su vodile s 4:1, a samo u prvoj četvrtini su postigle su čak 8 pogodaka. Na poluvremenu je bilo 13:5, na kraju treće dionice 18:6, a na koncu 23:9.

Upravo je Ortiz predvodila Španjolsku s pet golova, dok su Paula Crespi Barriga i Elena Ruiz Barella zabile po tri gola. U hrvatskim redovima najefikasnije su bile Jelena Butić i Iva Rožić sa po tri gola, dok su Ria Glas, Neli Janković i Nina Eterović postigle po jedan gol.

U finalu, koje je na rasporedu u četvrtak, igrat će Mađarska i Nizozemska, dok se ranije u borbi za broncu sastaju Grčka i Italija.