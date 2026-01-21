Bijač: Nismo bili pravi, svaki njihov igrač više bio je gol i tu smo pukli

Podijeli :

Marko Bijač bio je jedan od najboljih pojedinaca Hrvatske u porazu 13:10 od Italije, ali ni on nije sve mogao sam.

Marko Bijač utakmicu je završio s 12 obrana (50% uspješnosti) i dugo nas je držao u igri, ali napadački je Hrvatska zakazala pogotovo s igračem više (8/23).

“Teška utakmica, nažalost nismo bili pravi. Tražili smo se do početka i potrošili dosta energije da ih stignemo. Nismo se uspjeli obraniti nikako, svaki njihov igrač više bio je gol i tu smo pukli. Žao mi je. Čestitke Talijanima, bili su bolji”, izjavio je Bijač za HRT.

“Igrač više je danas bio najveći problem. Imali smo puno prilika”, kratak je bio hrvatski vratar.

Hrvatska se ovim porazom oprostila od ulaska u polufinale te je čeka utakmica za peto mjesto protiv Španjolske, dok će Italija u polufinalu igrati protiv domaćina Srbije.