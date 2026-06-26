Zvijezda Švedske mislila da su ispali, izbornik kroz smijeh poručio: ‘Volim ga, ali o Bože’

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(Photo by Torbjorn Tande/DeFodi Images) via Guliver Image

Švedska je u noći s četvrtka na petak remizirala 1:1 s Japanom u trećem kolu skupine F na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Šveđani su tako stigli do svpg četvrtog boda koji u 99,7% situacija garantira prolazak skupine u ovakvom formatu gdje osam od 12 trećeplasiranih reprezentacija ide u šesnaestinu finala.

Međutim, Anthony Elanga, strijelac pogotka za 1:1, kao da toga nije bio svjestan. On je vodio svoju ekipu prema golu za 2:1 koji se na kraju nije dogodio te je poslije sučevog zvižduka ostao sjediti na travnjaku. Uz to je i lice pokrio rukama pa je bilo jasno da je Šveđanin mislio kako je njegova reprezentacija ispala sa Svjetskog prvenstva.

To ipak nije slučaj jer su Šveđani trenutačno najbolja trećeplasirana reprezentacija nakon šest završenih grupa te ih ništa do kraja skupina ne može izbaciti iz šesnaestine finala. Tu Elanginu situaciju je na konferenciji za medije u šaljivom tonu komentirao švedski izbornik Graham Potter:

“To objašnjava nekoliko situacija. Nije moglo biti jasnije. Nisam mogao biti jasniji prema njemu pa mora da je razmišljao o nekim drugim stvarima. Volim ga u ovom trenutku, ali o, Bože”.