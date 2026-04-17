Predsjednik Bayerna napao Tuchela: ‘Nije znao da Stanišić govori njemački’

Gostujući kod bavarskog premijera Markusa Södera, Hoeneß je otkrio da bivši Bayernov trener navodno nije ni znao da hrvatski reprezentativac odlično govori njemački, prenosi Goal.com.

Prema Hoeneßovim riječima, Tuchel je jednom prilikom Stanišića upitao govori li uopće njemački, iako je nogometaš rođen u Njemačkoj.

“Jednom je Stanišića pitao govori li uopće njemački, a dečko je rođen ovdje”, rekao je Hoeneß i dodao: “To su stvari koje jednostavno ne idu i tu se vidi velika razlika.”

Iako igra za hrvatsku reprezentaciju, Stanišić je rođen u Münchenu i imao je mogućnost nastupati i za Njemačku. S Bayernom je ugovorno vezan od 2017. godine, ali je pod Tuchelovim vodstvom imao ograničenu minutažu, pa je u ljeto 2023. otišao na posudbu u Bayer Leverkusen. Tamo je bio dio momčadi koja je osvojila povijesni naslov prvaka i tako prekinula Bayernovu dominaciju koja je trajala 11 godina.

Po povratku u München situacija se promijenila. Otkako je Vincent Kompany preuzeo momčad umjesto Tuchela, Stanišić je postao jedan od važnijih igrača u sustavu belgijskog trenera. Govoreći o razlici između Kompanyja i ranijih trenera, Hoeneß je posebno izdvojio dvije stvari:

“Važne su dvije stvari. Ovaj trener svakog igrača čini boljim. I nikad ga nisam vidio da na konferenciji za medije govori: ‘Treba mi lijevi bek, treba mi desni bek’, kao što je to bio slučaj s Tuchelom.”