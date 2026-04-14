U HSV-u su zabrinuti: Evo kakvo je stanje s Vuškovićem

Nakon teškog 4:0 poraza u Stuttgartu u 29. kolu Bundeslige, HSV se u utorak vratio treninzima uoči sjevernog derbija protiv Werdera, koji je na rasporedu u subotu u Bremenu.
Na treninzima i dalje nema hrvatskog reprezentativca Luke Vuškovića (19), koji se oporavlja od natučenog koljena, a njegov izostanak osjetio se u prošlom kolu. Za razliku od njega, Albert Sambi Lokonga i Jean-Luc Dompé vratili su se treninzima, no zasad rade samo individualno.
Prema pisanju Bilda, stanje u kadru i dalje nije idealno. U klubu su se nadali da će Vušković biti spreman za derbi, a pomoćni trener Merlin Polzin poručio je kako vjeruje da će “ponovno biti spreman za derbi”.
Ipak, za to će se morati priključiti momčadskim treninzima kroz dan ili dva, jer je utakmica sve bliže.
