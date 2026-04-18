Osijekov napadač kojeg vreba Dinamo teže ozlijeđen, čeka ga nova duga pauza?

Poraz od Varaždina na Opus Areni u subotu nije bio jedina loša vijest za NK Osijek.

S jedne strane Osječani su propustili dodatno se odvojiti od posljednjeplasiranog Vukovara i praktički osigurati ostanak u SHNL-u, a s druge su očito na duže vrijeme ostali bez – Antona Matkovića.

Nadareni napadač, koji je već neko vrijeme na meti Dinama, teško je ozlijedio koljeno. Sumnja se na puknuće križnih ligamenata nakon što je šepajući napustio teren u prvom poluvremenu.

Trener Osijeka Tomislav Radotić nakon utakmice potvrdio je da se radi o težoj ozljedi.

“Ne znam koliko je na kraju bilo udaraca na gol i opasnih situacija, ali očito je danas bio takav dan. Uz sve to, nadovezale su se i ozljede. Bukvić je, mislim, drugo poluvrijeme odigrao sa slomljenom rukom, dok je Matković najvjerojatnije dobio težu ozljedu koljena.”

Očekuje se kako će Matković uskoro odraditi magnetsku rezonancu nakon koje će biti jasnije koliko je ozljeda zaista teška i koliko će otprilike izbivati s travnjaka.

Pravi je to peh za dvadesetogodišnjeg napadača koji je već operirao drugo koljeno te se tek u studenom prošle godine vratio nakon više od pola godine pauze.