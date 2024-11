Modrić o izostanku Ronalda: ‘Vjerujem da ćemo se opet sresti na terenu’

Podijeli :

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak u 20:45 na Poljudu igra posljednju utakmicu grupne faze Lige nacija protiv Portugala. Gosti su već osigurali prvo mjesto u skupini, dok Vatreni s jednim bodom mogu izboriti plasman u četvrtfinale ovog natjecanja.

Hrvatska, bez obzira na ishod, neće ispasti iz elitnog razreda, ali je utakmica ključna za nastavak natjecanja. Uoči susreta s Portugalom, pred novinare su stali izbornik Zlatko Dalić i kapetan reprezentacije Luka Modrić.

Modrić uvijek naglasi kolika je čast nositi ‘kockasti’ dres, pa ni ovoga puta nije bilo iznimke.

“Uvijek kažem da je za mene igrati za reprezentaciju velika čast. Svaka utakmica u koju ulazim, prijateljsku ili svjetsko prvenstvo, za mene je uzvišena i dajem maksimum. To mi je uvijek bila vodilja. Možeš odigrati lošije ili bolje, ali moraš ostaviti sve na terenu. Nema veće časti od nošenja hrvatskog dresa. Pokušavam voditi primjerom na terenu i van njega, da se mlađi igrači mogu na nekog ugledati. “

Osvrnuo se na utakmicu sa Škotskom i zaključio da nekada nogomet nije pravedan.

“Utakmica sa Škotskom bila je naporna jer smo cijelo drugo poluvrijeme igrali s igračem manje. Pronaći ćemo energiju za Portugal, igramo pred punim stadionom i to će nam biti dodatan motiv za sutra. U Ligi nacija igramo jako dobro, neki rezultati su nam malo otišli u kontra smjeru. Od Škotske nismo zaslužili izgubiti ali eto, tako je to u nogometu. Nema mjesta za traženje alibija i za neke druge stvari, moramo se fokusirati na teren i odigrati najbolje moguće. Bit će teška utakmica, bez obzira na to što neki od najvećih zvijezda neće igrati. Može biti samo teže, jer Portugal ima odlične igrače na klupi. “

Najavio je i nadolazeću, ključnu utakmicu protiv Portugala.

“Svaka utakmica nosi svoje, ali moramo ući u utakmicu kako treba, s puno energije. Moramo igrati našu igru kao što smo igrali cijeli ciklus u LN. Prvu utakmicu s Portugalom smo dobro odigrali bez obzira na rezultat. Sutra moramo ponoviti to izdanje.”

Komentirao je utakmicu koju će igrati na Dan sjećanja Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje.

“Da, to je veliki dan za sve i bit će dodatna motivacija za nas igrače. Znamo što to znači našim ljudima i bit će vrlo emotivno igrati.”

Portugal dolazi bez nekolicine igrača iz prve postave.

“Kao što sam ranije rekao, neće biti lakše. Imamo veliki respekt prema Portugalu, bez obzira na to s kakvom ekipom dolazi. Imaju veliku širinu, tako da tko god upadne svakako je vrhunski igrač i igra u velikom klubu. Imaju igrače koji se žele dokazati izborniku i to može biti jedan problem za nas. Ipak, moramo gledati sebe i pokušati odigrati najbolje što možemo. Ne želimo misliti o utakmici Poljske i Škotske.

Hrvatska uvijek u posljednji trenutak riješava pitanje prolaska dalje.

“Sve te utakmice povijesne i odlučujuće su nas izgradile i pomogle nam da se reprezentacija poboljša. U takvim utakmicama se vidi od čega smo napravljeni i mi smo takve utakmice uvijek dobro odigrali. To nas je izgradilo kao momčad, a zbog toga smo i prepoznatljivi u svijetu. Uvijek smo pravi u pravim trenutcima. Naravno da bi htjeli prije sve riješiti, ali takva nam je sudbina.”

Upitan je i o povratku Rakitića i Perišića u Hajduk te ima li on tu želju.

“Drago mi je zbog Ivana što se vratio, da je tu i da mu dobro ide. Često smo u kontaktu, pratim ga kako igra. Vidjet ćemo za mene, to nije tema u ovom trenutku. Pratim utakmice Hajduka, Dinama i svih. Kad god mogu iz gušta pogledam.”

Modrić je istaknuo atmosferu na Poljudu te izostanak Ronalda.

“Uvijek se ugodno osjećamo ovdje na Poljudu, atmosfera je odlična i to nam daje dodatan podstreh na terenu. Veselimo se utakmici i punom stadionu. Što se tiče Cristiana, žao mi je što nije ovdje jer je uvijek gušt igrati protiv njega, ali takva je odluka. Vjerujem da ćemo se opet sresti na terenu u budućnosti.”