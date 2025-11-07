Zasluženo do finala: Sabalenka i Ribakina za naslov u Rijadu

Podijeli :

AP Photo/Fatima Shbair via Guliver

U finalnom dvoboju ovogodišnjeg WTA Finala u Rijadu igrat će prva igračica svijeta Arina Sabalenka i Kazahstanka Jelena Ribakina.

Ribakina je u prvom polufinalu nadigrala Amerikanku Jessicu Pegulu sa 4-6, 6-4, 6-3, a potom je Sabalenka sa 6-3, 3-6, 6-3 bila bolja od još jedne Amerikanke Amande Anisimove.

I Ribakina i Sabalenka su tako nastavile svoj pobjednički niz u Rijadu jer su i u natjecanjima po skupinama ostvarila po tri pobjede pa će pobjednica ovogodišnjeg WTA Finala do naslova stići s pet pobjeda.