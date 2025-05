Wurth s osmijehom nakon slavlja: ‘Kiša i kroasan su donijeli sretan kraj!’

Podijeli :

Hrvatska tenisačica Tara Wuerth pobjednica je ovogodišnjeg izdanja Zagreb Opena, ITF W75 turnira iz kalendara Women's World Tennis Toura, a nakon što je u neizvjesnom finalu pobijedila Španjolku Guiomar Maristany Zuletu de Reales sa 6-2, 4-6, 6-3, rekla je da joj žao što se u Zagrebu ne igra Grand Slam turnir .

Naime, Tara je prije godinu dana osvojila naslov na Zagreb Ladies Openu, turniru iste kategorije koji se odigrava u Teniskom centru Maksimir na Ravnicama.

“Šteta što se ne igraju Grand Slam turniri u Zagrebu. Mislim da bi bilo najbolje da Branko (direktor Zagreb Opena Branimir Horvat), ili neko tko bi se mogao “isprsiti”, organizira peti Grand Slam u Zagrebu. Mislim da bih imala dobre šanse”, rekla je 22-godišnja Zagrepčanka sa širokim osmjehom na licu.

Na pitanje koji joj je naslov draži, nije se mogla odmah odlučiti.

“Oba su mi draga. Danas je ovdje atmosfera bila odlična. Na Ravnicama nije bila televizija pa je ovdje bio još ozbiljniji dojam. Maksimir je, ajmo reći “moj”, jer blizu živim. Ali blizu mi je i ovdje. Možda mi je ovaj malo draži, jer je pehar veći.”

Nakon 11 odigranih gemova, Tara je bila čvrsto na putu prema pobjedi, ali si je zakomplicirala posao.

“Imala sam set i 3-0, loptu za 4-0, ali nisam bila dovoljno hrabra. Ona je dobro odservirala i promijenio se momentum meča. Malo mi je ponestalo snage, i mentalne i fizičke, jer sam se osjećala kao sam miljama daleko od pobjede. Ona je uzela pet gemova zaredom. Malo sam se na 5-3 opet ubacila u ritam, ali bilo je prekasno. Odigrala je hrabro, završila je dva poena na mreži i tu nisam mogla ništa.”

Početak trećeg seta, kad je izgubila servis pa odmah vratila izgubljeno, bio je ključan za sretan završetak priče, kao i kiša koja je pala kod Tarinog vodstva 3-2, 0-30 na servis Španjolke.

“Tu sam se malo dobila. Otišla sam u svlačionicu, presvukla sam se. Bila sam od svega nervozna i nisam dobro jela, baš mi je ponestalo snage već u drugom setu. Nismo znale kad ćemo nastaviti pa mi je kondicijski trener preporučio da pojedem kroasan. Bio je dovoljno lagan i pun ugljikohidrata, tako da me podigao i bila sam spremna za dalje. Bila sam smirena, nije me hvatala nikakva panika. Vratile smo se na teren, odigrala sam kako treba dva, tri poena i došla do 4-2, odservirala lagano za 5-2 i na 5-3 uspjela završiti meč. Sve se posložilo.”

Šesti naslov je proslavila s brojnim gledateljima na tribinama i uz svoje najmilije.

“Nisam puno ni htjela gledati po tribinama, ali svi su se skupili, obitelj, prijatelji, poznanici, treneri. Čula sam poznate glasove. Svi, i oni koji nisu uspjeli doći, uvjerena sam da su ponosni.”

Cijeli tjedan je odigrala s povezom oko lijeve potkoljenice pa će joj dobro doći odmor.

“Nisam ušla kvalifikacije Roland Garrosa. Bit će ih još. Sljedeći tjedan ću odmarati, liječiti ozljedu aduktora i prepona koju vučem već cijeli tjedan. No, danas me ništa nije boljelo.”

Sljedeći Tarin nastup u Hrvatskoj bi trebao biti na WTA 125 Makarska Openu. Uz domaće navijače, možda i tamo ode daleko.