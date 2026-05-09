Vekić izborila finale Challengera u Istanbulu

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Donna Vekić je ovaj tjedan odlučila preskočiti WTA 1000 turnir u Rimu te je odabrala igranje Challengera u Istanbulu.

To joj se na kraju isplatilo jer je u subotu izborila finale pobjedom protiv Guiomar Maristany Zulete de Reales s 2-0 u setovima.

U prvom setu je Osječanka slavila sa 6:4 da bi u drugom bila bolja sa 6:3. Treća je to uzastopna pobjeda Vekić u dva seta, a jedini put kad je izgubila set na ovom turniru bilo je u prvom kolu protiv Aljone Falei.

U finalu će Vekić igrati protiv pobjednice meča između Marije Timofejeve i Alice Tubello.

