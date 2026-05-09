VIDEO / ‘Sretni gubitnik’ izbacio Čilića s Mastersa u Rimu

U prvom setu obojica su imali nekoliko break prilika, no Španjolac je prvi iskoristio jednu od njih kod rezultata 4:4, poveo 5:4, a zatim sigurno odservirao za osvajanje seta.

Landaluce je ključni break u drugom setu napravio pri rezultatu 2:2, dok s druge strane Čiliću nije dopustio nijednu break loptu na svom servisu te je tako stigao do prve pobjede na zemlji ove sezone na Masters turnirima.

Podsjetimo, Landaluce je u posljednjem kolu kvalifikacija izgubio od Talijana Andree Pellegrina, no naknadno je upao u glavni turnir umjesto Valentina Vacherota, koji je otkazao nastup. Nakon što je preskočio prvo kolo, sada je izbacio i Čilića te izborio plasman u treće kolo, gdje čeka boljeg iz dvoboja Tomása Martína Etcheverryja i Mattije Belluccija.

Hrvatska je tako ostala bez prilike da u trećem kolu Rima ima dvojicu predstavnika. U turniru je ostao samo Dino Prižmić, koji je jučer srušio Novaka Đokovića, a sutra ga očekuje dvoboj protiv Uga Humberta.