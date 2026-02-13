Vekić dobila prvi set 6:0 pa ispala u kvalifikacijama Dubaija

Masters 1000 13. velj 202617:11 0 komentara
Guliver

Čak tri najbolje hrvatske tenisačice - Antonia Ružić, Petra Marčinko i Donna Vekić, zaustavljene su u petak u kvalifikacijama bogatog i jakog WTA turnira u Dubaiju.

Vekić (WTA-97.) je zaustavljena od 57. igračice svijeta Talijanke Elisabette Cocciaretto sa 6-0, 3-6, 2-6.

Nakon što je dobila prvi set sa savršenih 6-0, Vekić je u preostala dva seta uzela pet gemova i triput gubila svoj početni udarac.

Imala je tri as-servisa, ali i pet dvostrukih pogrešaka, kao i samo 51 posto ubačaja prvog servisa za drugi poraz od Talijanke u isto toliko međusobnih susreta.

