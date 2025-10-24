WTA Finalsi samo na SK: Ribakina kompletirala osmorku najboljih

Podijeli :

AP Photo/Ng Han Guan via Guliver Images

Kazahstanska tenisačica Jelena Ribakina osigurala je nastup na ovogodišnjem WTA Finalu u Rijadu koji će se održati od 1. do 8. studenoga plasmanom u polufinale turnira u Tokiju.

Ribakina je u četvrtfinalu bila uspješnija od Kanađanke Victorije Mboko sa 6-3, 7-6 (4) i tako produžila niz pobjeda na šest s obzirom kako je prošlog tjedna osvojila naslov u Ningbou.

Pobjednica Wimbledona iz 2022. godine Ribakina tko se pridružila Arini Sabalenki, Igi Swiatek, Coco Gauff, Amandi Anisimovoj, Jessici Peguli, Madison Keys i Jasmine Paolini koje su još ranije osigurale nastup u Rijadu.

