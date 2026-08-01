Valinčić privukao pažnju Francuza: “Iznenađujuće rješenje”

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Junak Dinamova prolaska u 3. pretkolo Lige prvaka, 23-godišnji Moris Valinčić, našao se u fokusu europskih klubova.

Nakon što je talijanski insajder Gianluca Di Marzio objavio da se francuski Olympique Marseille raspitivao o uvjetima potencijalnog transfera s Maksimira, o Valiničiću su se raspisali i francuski mediji.

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Specijalizirani portal Foot Marseillais posvetio je tekst hrvatskom desnom beku pod naslovom “Iznenađujuće rješenje za desni bok iz Hrvatske”.

Francuski novinari ističu da na adresu zagrebačkog kluba još nije stigla nikakva službena ponuda, no naglašavaju da je interes s Velodroma itekako prisutan.

Iako ga Transfermarkt trenutno procjenjuje na 2,5 milijuna eura, francuski mediji procjenjuju da posao neće biti jednostavan niti jeftin za Olympique: “Iako ga Transfermarkt procjenjuje na 2,5 milijuna eura, Valinčić neće biti jeftin. Marseille nije jedini zainteresiran i, ako ga uistinu želi, morat će postati konkretan”, navodi Foot Marseillais.

Valinčić se već od ranije nalazi na radaru talijanskih velikana Intera i Napolija. Oba kluba razmatrala su njegovo dovođenje krajem prošle godine, ali je realizacija pregovora tada odgođena zbog ozljede gležnja. Nakon povratka u formu, mladi je branič postao važan oslonac u prvoj momčadi Dinama. Do sada je u plavom dresu ubilježio 36 službenih nastupa, uz jedan pogodak i četiri asistencije, a ugovorom je za Modre vezan do lipnja 2029. godine.