HNS potvrdio suradnju s adidasom: Zavirite u novu kolekciju

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HNS

Hrvatski nogometni savez (HNS) i njemački gigant adidas službeno su potvrdili višegodišnje partnerstvo.

Od danas, adidas postaje službeni dobavljač sportske opreme i strateški partner svih hrvatskih nogometnih reprezentacija — od muških i ženskih seniorskih selekcija do mlađih uzrasta, objavio je HNS pa otkrio kada ćemo imati prilike vidjeti nove kolekcije i dresove.

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Ova suradnja spaja jedan od najuglednijih svjetskih brendova s reprezentacijom koja godinama pripada samom vrhu svjetskog nogometa.

Službeno predstavljanje prve adidas x HNS kolekcije zakazano je za rujan, uoči novog reprezentativnog ciklusa u UEFA Ligi nacija, kada će Vatreni prvi put istrčati na teren u novim garniturama.

Prvi čovjek HNS-a Marijan Kustić istaknuo je važnost novog ugovora s brendom bogate nogometne tradicije:

“Ovo je važan trenutak za hrvatski nogomet. Ponosni smo na dosadašnje uspjehe, ali jednako smo usmjereni na ono što je pred nama. adidas je vodeći svjetski brend i veseli nas zajednički rad na daljnjem razvoju nogometa na svim razinama.”

Zadovoljstvo nije skrivao ni Sam Handy, generalni direktor adidas Footballa:

“Hrvatska je ispisala izvanrednu nogometnu priču i etablirala se kao jedna od najcjenjenijih reprezentacija na svijetu. Iznimno poštujemo strast, talent i ambiciju koji je krase te smo ponosni što počinjemo ovo partnerstvo.”

U objavljenom videu, s bivšim reprezentativcem Ivanom Rakitićem u glavnoj ulozi, možete zaviriti u izgled nove kolekcije.

Iako će službeni dizajn dresova i kompletna kolekcija biti javno predstavljeni u rujnu, navijači od danas mogu ekskluzivno prednaručiti odabrane artikle iz nove HNS x adidas kolekcije putem službene online trgovine HNS-a.