VIDEO / Prižmić uoči Davis Cupa: ‘Puno nam znači Čilić, nadam se da ćemo iskoristiti podlogu’

Davis Cup 10. ruj 20258:18 0 komentara
Sport Klub

Hrvatska će ovog 12. i 13. rujna odmjeriti snage s Francuskom u Osijeku. Početkom godine su mlade snage naše reprezentacije svladale Slovačku, sada se u tim vraća i Marin Čilić, a Dino Prižmić je otkrio svoja očekivanja i podijelio dojmove o vlastitim uspjesima. Mečeve iz Osijeka pratite na Sport Klubu!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)