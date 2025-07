VIDEO / Poznati trener kritizirao Ivaniševića: ‘To nije treniranje, javno je ‘ubio’ Tsitsipasa’

Podijeli :

AP Photo/Alberto Pezzali via Guliver

Jedan od najpoznatijih svjetskih teniskih trenera kritizirao je izjave Gorana Ivaniševića o stanju Stefanosa Tsitsipasa nakon poraza u prvom kolu Wimbledona.

Najbolji grčki tenisač svih vremena Stefanos Tsitsipas u lošoj je formi i pritom muku muči s ozljedama. Jedno i drugo zorno je pokazao u prvom kolu Wimbledona kada je bio prisiljen predati Francuzu Royeru zbog ozljede pri zaostatku 2-0 u setovima.

Razočaran onime što je vidio u prvih nekoliko tjedana rada s Grkom, njegov odnedavno novi trener Goran Ivanišević u studiju Sport Kluba u Wimbledonu rekao je:

“On želi, ali ne radi ništa. Sve ‘hoću, hoću’, ali ne vidim taj pomak. Šokirao sam se. Nikada nisam vidio nespremnijeg igrača u životu. Ja s ovim koljenom sam tri puta spremniji od njega. Ovo je baš loše.”

Na tu njegovu izjavu reagirao je Patrick Mouratoglou, poznati francuski trener kroz čiju je akademiju u mlađim danima prošao upravo Tsitsipas.

“To što je pred novinarima kritizirao svog igrača nije treniranje”, smatra Francuz.

“Pogotovo jer su tek počeli raditi zajedno, ovako ga je ‘ubio’ javno. Kada je Goran prihvatio posao, Stefanos vjerojatno nije radio stvari na pravi način ili je nešto trebalo mijenjati. Ali to je posao. Došao je u lošem trenutku i toga je svjestan. Taj težak trenutak može stvoriti pogrešna ponašanja, ali moraš ih vratiti u dobra ponašanja. Ovom izjavom Goran kao da je rekao da se srami igrača i da se želi odvojiti od njega. U smislu, to nije njegova krivica nego igračeva. Meni je to bolno vidjeti”, zaključio je Mouratoglou.

View this post on Instagram A post shared by THE COACH (@patrickmouratoglou)

U trenerskoj je karijeri Mouratoglou najveće uspjehe ostvario sa Serenom Williams s kojom je osvojio deset Grand Slamova i olimpijsko zlato. Trenutno je trener Naomi Osake, a vodio je još Simonu Halep, Tsitsipasa, Grigora Dimitrova, Lauru Robson, Marcosa Baghdatisa i mnoge druge.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.