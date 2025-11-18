VIDEO / Belgija pobijedila Francusku i izborila polufinale Davis Cupa

Podijeli :

U drugom meču dana četvrtfinalnog Davis Cup ogleda između Francuske i Belgije sreli su se Arthur Rinderknech i Zizou Bergs. Francuski predstavnik imao je imperativ pobjede jer je u prvom meču dana Raphael Collignon pobjedom nad Corentinom Moutetom donio prvi bod Belgiji. Da se treći meč dana ne mora igrati pobrinuo se Bergs koji je slavio s 2-0 u setovima.

U prvom setu je do ranog breaka kod vodstva 2:1 stigao Bergs, a tu prednost je čuvao do kraja seta koji je osvojio sa 6:3. I u drugom setu je Belgijanac rano oduzeo servis Rinderknechu. Ovaj put je to napravio kod 2:2. Bergs je bio siguran na početnom udarcu sve do servisa za meč kad je dopustio break Rinderknechu za 5:5.

Mogao je Francuz set u potpunosti preokrenuti u svoju korist, ali je Bergs uspio spasiti dvije set-lopte i odvesti set u tie-break. Tamo je bio bolji sa 7-3 te je tako sa 6:3, 7:6(3) donio pobjedu Belgiji. U polufinalu Davis Cupa Belgija će igrati protiv pobjednika meča između domaćina Italije i Austrije.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.