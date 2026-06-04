Hit momčad Premier lige predstavila novog trenera

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Engleska Premier liga ove godine donijela je novog prvaka nakon 22 godine čekanja. Arsenal je osvojio ligu prvi put nakon sezone 2003./2004., no nisu oni jedina lijepa priča engleskog elitnog nogometa.

Tako je na šestom mjestu završio Bournemouth koji je prvi put u svojoj karijeri izborio europsko natjecanje. Do tog uspjeha odveo ih je Andoni Iraola koji je već prije kraja sezone najavio odlazak iz kluba. Za njega se zainteresirao Liverpool koji je, prema Fabriziju Romanu, dogovorio sve s baskijskim trenerom.

Taj potez nije prošao nezapaženo kod Bournemoutha koji je ekspresno pronašao novog trenera. Riječ je o njemačkom treneru Marco Roseu koji već ima iskustvo vođenja velikih nogometnih klubova.

2012. je započeo svoju trenersku karijeru u Lokomotive Leipzigu da bi 2017. preuzeo klupu Red Bull Salzburga. Potom je 2019. sjeo na klupu Borussije Monchengladbacha, 2021. je vodio Borussiju Dortmund da bi od 2022. do 2025. bio trener RB Leipziga.

Sada je prvi put preuzeo klub koji se natječe u Premier ligi. Potpisao je ugovor do 2029. godine te će u sljedećoj sezoni voditi Trešnjice u Europskoj ligi.