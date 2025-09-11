Tsitsipas: Nadam se da će Đoković preseliti u Atenu da treniramo zajedno

Podijeli :

AP Photo/Andy Wong via Guliver

Stefanos Tsitsipas nalazi se u Ateni, gdje se priprema za dvoboj Davis Cupa između Grčke i Brazila, a govorio je i o potencijalnom preseljenju Novaka Đokovića u grčku prijestolnicu.

Tsitsipas već dugo ne može pronaći formu koja ga je krasila prije nekoliko godina. Ove sezone ostvario je samo dvije pobjede na Grand Slamovima i u naglom je padu.

Istaknuo je da bi volio doći igrati za Davis Cup reprezentaciju Grčke, a upitan je i o potencijalnom preseljenju Novaka Đokovića, s obzirom na to da se turnir u kategoriji 250 preselio iz glavnog grada Srbije u glavni grad Grčke:

“Nadam se da možemo biti susjedi, trenirati zajedno!”

Tsitsipas je trenutno 27. na svijetu, a US Open završio je već u drugom kolu kada ga je u pet setova pobijedio Daniel Altmeier.