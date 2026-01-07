Tsitsipas iznenadio Fritza, no SAD ipak izborile polufinale United Cupa

Podijeli :

AP Photo/Alessandra Tarantino via Guliver

Teniske reprezentacije SAD-a i Švicarske prvi su polufinalisti ovogodišnjeg izdanja United Cupa, natjecanja mješovitih selekcija na startu nove sezone u Australiji, branitelji naslova SAD su u prvom četvrtfinalu u Perthu svladali Grčku sa 2-1, a potom je Švicarska također sa 2-1 nadigrala Argentinu.

Coco Gauff je dovela SAD u prednost protiv Grčke svladavši Mariju Sakkari sa 6-3, 6-2 da bi potom Stefanos Tsitsipas poravnao na 1-1 nadigravši Taylora Fritza sa 6-4, 7-5, pa je o prolasku u polufinale odlučivao dvoboj mješovitih parova u kojem su Gauff i Christian Harrison svladali Sakkari i Tsitsipasa sa 4-6, 6-4, 10-8.

Junakinja pobjede Švicarske protiv Argentine je Belinda Benčič koja je u pojedinačnom dvoboju bila bolja od Solane Sierre sa 6-2, 6-2 dok je u odlučujućem susretu mješovitih parova sa Jakubom Paulom nadigrala Mariju Lourdes Carle i Guida Andreozzija sa 6-3, 6-3. Jedini bod Argentini osigurao je Sebastian Baez 7-5, 6-4 pobjedom protiv Stana Wawrinke.

SAD će u polufinalu igrati protiv pobjednika susreta Australija – Poljska, dok će Švicarska na boljeg iz susreta Belgija – Češka.

Ranije u srijedu lanjski finalist Poljska je u Sydneyu osigurala prolazak u četvrtfinale osvojivši prvo mjesto u svojoj skupini 3-0 pobjedom protiv Nizozemske. Iga Swiatek je sa 6-3, 6-2 svladala Suzan Lamens, potom je Hubert Hurkacz sa 6-3, 7-6 (4) bio bolji od Tallona Griekspoora, da bi Katarzyna Kawa i Jan Zielinski u mješovitim parovima pobijedili Demi Schuurs i Davida Pela sa 6-3, 3-6, 10-4.