Tenisači ogorčeni uvjetima u Šangaju: ‘Želite li da netko umre tijekom meča?’

Na kanalima Sport Kluba pratimo jedan od najzahtjevnijih turnira u Šangaju gdje teški uvjeti stvaraju probleme tenisačima.

Carlos Alcaraz je otkazao nastup uoči turnira zbog ozljede gležnja, a Jannik Sinner je nastup završio u šesnaestini finala kada je zbog grčeva predao meč Tallonu Griekspooru.

Temperatura se nerijetko penje iznad 30 stupnjeva, a visok postotak vlažnosti stvara još veće probleme. Istaknuo je i Novak Đoković da ovakve uvjete ne pamti.

“Ne sjećam se kada sam zadnji put igrao po ovakvoj vlazi. Uvjeti su jednaki za sve, ali teško je igrati kada je razina vlage svakodnevno na 80%, pogotovo u jutarnjim satima”, rekao je srpski tenisač.

Korak dalje u kritikama otišao je Holger Rune koji se tijekom susreta s Francuzom Mpetshi-Perricardom žestoko obratio sucu.

“Želite li da netko umre tijekom meča”, rekao je, a poslije medijima dodao:

“Smatram da na ovakvim turnirima treba postojati pravilo protiv ekstremnih vrućina, kao što je to slučaj na Grand Slamovima. Možemo podnijeti vrućinu jer smo sportaši i moramo biti spremni na sve, ali neka granica mora postojati”.

Danac se danas protiv Valentina Vacherota bori za finale, dok će od 12:30 snage odmjeriti Novak Đoković i Zizou Bergs. U to se vrijeme predviđa temperatura od 29 Celzijevih stupnjeva i 78% vlage zraka.

