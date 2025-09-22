Sjajni Fritz nadigrao Zvereva i donio pobjedu Svijetu na Laver Cupu

Momčad Svijeta pobjednik je ovogodišnjeg, osmog izdanja teniskog Laver Cupa održanog u San Franciscu zahvaljujući 15:9 pobjedi protiv Europe.

Pobjedu Svijetu osigurao je Amerikanac Taylor Fritz koji je u zadnjem dvoboju svladao Nijemca Alexandera Zvereva sa 6:3, 7:6 (4).

U posljednji dan susreta Svijet je ušao s prednosti od 9:3, samo da bi Španjolac Carlos Alcaraz i Norvežanin Casper Ruud u susretu parova svladali Amerikance Reillyja Opelku i Alexa Michelsena sa 7:6 (4), 6:1 za smanjenje na 9:6. Potom je Australac Alex De Minaur nadigrao Čeha Jakuba Menšika sa 6:3, 6:4 čime je odveo svijeta na prednost od 12:6 i na prag konačnog uspjeha.

Ipak, Alcaraz je vratio Europu u igru uvjerljivom pobjedom protiv Argentinca Francisca Cerundola od 6:2, 6:1, pa je o ukpnom pobjednku ipak odlučivao zadnji meč u kojem je Fritz bio bolji od Zvereva.

Ovo je treća pobjeda Svijeta u Laver Cupu, a sve tri su stigle od 2022. godine pa sve dosad. Europa je dominirala u prva četiri izdanja ovog natjecanja pokrenutog 2017. godine, ali sada je njezina prednost u omjeru pobjeda smanjena na 5:3.

REZULTATI ZADNJEG DANA:

Carlos Alcaraz/Casper Ruud (Špa/Nor) – Reilly Opelka/Alex Michelsen (SAD/SAD) 7:6 (7/4), 6:1

Alex De Minaur (Aus) – Jakub Menšik (Češ) 6:3, 6:4

Carlos Alcaraz (Špa) – Francisco Cerundolo (Arg) 6:2, 6:1

Taylor Fritz (SAD) – Alexander Zverev (Njem) 6:3, 7:6 (4)