Nikola Pilić za SK svojedobno je otkrio nepoznate detalje iz svoje karijere

Jedan od najvećih teniskih stručnjaka s ovih prostora Nikola Pilić razgovarao je s novinarom Sportkluba Ivanom Hodobom u teniskom podcastu prije pet godina.

Rekli ste da igrate tenisu ujutro, popodne. U kakvom je obliku sad taj tenis, trenirate li rekreativno ili imate nekog s kim radite?

Imam djevojku od 17 godina i dečka od 14 godina, igra se od 9 do 11, a onda od 14 do 16 sati. Puno se radi, od 600 do 700 lopti se udara dnevno. Radi se o kvalitetnim igračima, ali mora se vidit u narednih par godina što će napravit. Dobri su, ali ima jako puno dobrih igrača.

Vi ste u tenisu bili vrhunski igrač i vrhunski trener. Sada uživate u nešto drugačijem životu. Kakav je za vas bio ovaj sad period s obzirom da se nije moglo igrati, s obzirom na taj Indian Wells gdje je sve počelo. Evo da vas ovako pitam, gdje vi očekujete da će se normalizirati tenis, odnosno na kojem turniru?

Mislim da to točno ne zna nitko, eventualno bi moglo nešto u 9 mjesecu početi, ali ovisi o cjepivu. Ako se nađe cjepivo onda će to biti lakše. Teniska federacija će ovih dana odlučivati kad će se igrati ovi turniri za mlađe kategorije. Prvo su rekli 13.07, a onda 01.09. Tako da ni oni ne znaju ništa, a u meduvremenu se odigrao turnir na Floridi tri, četiri dana. Kazati nešto sigurno se ne može, mogao bi biti i drugi val koronavirusa. Puno država poput Kine, Njemačke, Amerike rade da nađu cjepivo, onda bi bilo lakše. Ali to se po meni neće sigurno dogoditi u sljedeća tri, četiri mjeseca.

Kad ste već spomenuli cjepivo, nemoguće je ne spomenuti Novaka Đokovića čija izjava je malo krivo interpretirana. Vi kao netko tko je jako povezan s Novakom Đokovićem, što je on točno rekao, da to malo razjasnimo, kada je riječ o cjepivu?

Koliko sam ja shvatio on ne bi želio biti pokusni kunić jer nije siguran kakvo je to cjepivo. Ima jednu distancu što se tiče svega toga i to se vidi. Ako se pokaže da to cjepivo pomaže ljudima onda on nije protiv.

Znači on nije a priori protiv cijepljenja, nego samo da ne bude nekakav eksperiment na njemu ili drugom tenisaču?

Da, ukoliko sam ja dobro shvatio.

Početak teniske sezone donio je nevjerojatnu dominaciju Novaka koji nije meč izgubio. Je li igračima poput njega, Federera, Nadala, ovo najveći gubitak s obzirom da su krenuli tako dobro?

Gubitak je za svakoga, ako se ne igra. Sjećate se neki igrači prije pet, šest godina koji zbog ozljeda nisu igrali, došli bi u Montreal, Toronto i slično. Nadal i Murray su gubili od puno lošijih igrača. Teško je zbog koronavirusa, ali opet će se pokazati tko je profesionalac, a tko nije. Svi oni znaju što trebaju raditi. Bit će tu i smiješnih rezultata, ali samo na početku. Oni koji su pravi oni će isplivati gore, znat će se tko je prvi, drugi, treći. Još uvijek dominacija Nadala, Đokovića i Federera traje i trajat će. Sigurno će se pojaviti još netko tko će isplivati u sljedeće dvije,tri godine.

Je li vas iznenadio Novakov nevjerojatan uspon i to u eri Federera i Nadala. Znamo da je bio kod vas, trenirao.?

Ja sam znao da će Novak biti veliki, internacionalan igrač. Ja sam u svojoj karijeri to mogao reći za troje, četvero, a imao sam ih na stotine. Znao sam jednostavno da će Novak biti jako dobar. Jednom prilikom je rekao biti ću prvi na svijetu. Mnogi su tad pomisli što bunca ovaj. Ja sam bio jednom oduševljen kad je Gulbis igrao protiv Novaka na tepihu. Igrao je izvanredan tenis, a imao je 16 i pol godina. Ja sam se inače čuvao tih bombastičnih izjava, ali sam tad jedini puta rekao za Gulbisa da će biti među prvih deset na svijetu. Deset godina kasnije bio je deseti na svijetu, nakon pobjede protiv Federera u Rimu. Međutim, uvijek mu je nedostajao fokus koji je imao Novak koji je fantastičan profesionalac, Gulbis je bio potpuno drugačiji. Tako da sam ja znao da će Novak biti veliki igrač, tu nema diskusije. Imaš juniora koji su dobri pa nestanu u seniorskoj konkurenciji, ali za Novaka sam bio siguran da će biti dobar igrač. Nisam znao da će biti broj jedan ili broj tri, ali znao sam da će biti uspješan. Osjetio sam jer na način koji gleda na tenis, na način kako me slušao, vježbao što sam mu ja rekao, onda samoinicijativno je radio. Da se vratim na vaše pitanje, ipak nisam znao da će biti sigurno broj jedan.

Dosta gledatelja zanima 1973. godina i Wimbledon, što se dogodilo?

Dogodilo se to da je Jugoslavija izgubila od Novog Zelanda Davis kup 3:2 u Zagrebu. Tada je bio problem između ATP-a i ITF-a, oni su stavili Davis kup isti tjedan kad i Masters u Bernu. Ja sam rekao ako dodem do Mastersa u Bernu da ne mogu igrati Davis kup, a prethodno sam igrao 11 godina za Jugoslaviju. Prema tome ne mogu sad svome partneru reći idem igrati Davis kup, a borili smo se godinu dana da nastupimo. Ja sam jedan od osnivača ATP-a i to je bio trenutak kada sam htio da budemo tretirani dugračije. Odlučio sam se na bojkot, a taj bojkot je napravio puno toga. Od tog trenutka mi smo postali jedno tijelo, bez nas igrača nema ništa.

