Talijanke obranile naslov u BJK Cupu

(AP Photo/Andy Wong)

Talijanske tenisačice obranile su naslov pobjednica Billie Jean King Cupa, one su u finalu završnog turnira u Shenzhenu svladale SAD.

Finalni susret bio je odlučen već nakon dva pojedinačna dvoboja nakon kojih je Italija povela s nedostižnih 2-0.

Prvi bod Italiji osigurala je Elisabetta Cocciaretto koja je sa 6-4, 6-4 svladala Emmu Navarro, da bi posao dovršila Jasmine Paolini 6-4, 6-2 pobjedom protiv Jessice Pegule.

Za Italiju je ovo šest naslov u ovo natjecanju, koje je ranije bilo poznato kao FED Cup, a svih šest je osvojila u zadnjih 20 godina. Usto je i dva puta Italija igrala u finalu, a i ta dva finala odigrala je u zadnjih 20 godina.

SAD su, pak, ostale na 18 naslova i nakon 31. nastupa u finalu. Tih 18 naslova i dalje je rekord, a zadnji trofej Amerikanke su osvojile 2017.