Talentirana Kanađanka u Hong Kongu osvojila drugi WTA turnir

Podijeli :

MontassarxYazidi via Guliver

U finalu WTA 250 turnira u Hong Kongu srele su se Kanađanka Victoria Mboko i Španjolka Cristina Bucsa. Na Dalekom istoku su dvije tenisačice odigrale meč koji je trajao više od dva i pol sata, a na kraju je do pobjede od 2-1 u setovima došla 19-godišnja Mboko.

Svaki set koji su odigrali bio je je izjednačen. Prvi je osvojila Mboko sa 7:5 da bi u drugom povela s 3:0. Ipak, Bucsa se vratila do 3:3 te je koncem seta imala i servis za set. Njega nije iskoristila te se otišlo u tie-break.

Tamo je Španjolka kod 8-7 spasila meč-loptu te je na kraju realizirala svoju treću set-loptu za odlazak u set odluke.

Mboko nije teško podnijela neiskorištenu meč-loptu. Ona je već na samom otvaranju odlučujuće dionice napravila break koji ju je gurnuo prema drugoj tituli karijere. Kanađanka se potom odvojila te je na kraju došla do pobjede 7:5, 6:7(9), 6:2.

Osvojila je tako drugu titulu karijere, prvu nakon kolovoza kada je u domaćem Montrealu šokantno osvojila WTA 1000 turnir.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.