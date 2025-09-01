Swiatek poput Šarapove prije 20 godina, lagan put do četvrtfinala

Podijeli :

AP Photo/Heather Khalifa via Guliver Images

Druga nositeljica US Opena Iga Swiatek lako se plasirala u četvrtfinale preko Ruskinje Jekaterine Aleksandrove.

Iako je do sada u karijeri uspjela dva puta pobijediti Igu Swiatek i to na tvrdoj podlozi, Jekaterina Aleksandrova ovaj put u osmini finala US Opena nije imala nikakve šanse.

Druga nositeljica slavila je 6:3, 6:1 za 66 minuta igre. Ruskinja je solidno parirala u početku, vodila je 3:2, ali je do kraja osvojila još samo jedan gem. U međusobnim susretima Poljakinja sada vodi 5-2.

Ovom pobjedom Swiatek je postala najmlađa tenisačica koja je igrala u najmanje četvrtfinalu na sva četiri Grand Slama u istoj godini još od Marije Šarapove 2005. godine. Ruskinja je tada imala 18 godina, a Swiatek danas 24.

U četvrtfinalu će šesterostruka osvajačica Grand Slama igrati protiv Amande Anisimove ili Beatriz Haddad Maije.