Španjolski tinejdžer protiv Amerikanca za mjesto u finalu ATP Montreala

Španjolski tinejdžer Rafael Jodar i 25-godišnji Amerikanac Brandon Nakashima borit će se u Montrealu za plasman u svoje prvo finale na turnirima iz Masters 1000 serije, nakon što su u utorak obojica po prvi put ušli u polufinala na najvišoj razini natjecanja na ATP Touru.

Nakashima (ATP – 31.) je za 77 minuta pobijedio Talijana Luciana Darderija sa 6-2, 6-3, a potom je Jodar (ATP – 15.) sa 7-6 (5), 6-3 bio bolji od Francuza Arthura Filsa (ATP – 24.).

Jodar i Nakashima će u polufinalu kanadskog Mastersa odigrati svoj prvi međusobni dvoboj na ATP Touru.

U drugom četvrtfinalu Ben Shelton deklasirao je Jakuba Menšíka s 6:3, 6:1 te se plasirao u polufinale Mastersa u Montrealu. U borbi za finale igrat će protiv zemljaka Lernera Tiena, koji je izborio polufinale pobjedom nad Danielom Méridom od 6:3, 6:2.

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