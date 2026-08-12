Dinamo objavio cijene ulaznica za play-off Lige prvaka: Evo kada kreće prodaja

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Nakon prolaska protiv Kauno Žalgirisa, Dinamo u utorak, 18. kolovoza, u 21 sat na Maksimiru dočekuje norveški Viking u prvoj utakmici play-offa za ulazak u Ligu prvaka. Klub je objavio sve detalje o prodaji ulaznica za ključni europski okršaj.

Prvokup za članove kluba započinje u srijedu, 12. kolovoza, u 11 sati i traje do četvrtka u 23:59 sati. Slobodna prodaja za sve ostale navijače kreće u petak, 14. kolovoza, od 11 sati te će trajati sve do dana utakmice u 21:45 sati.

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Za tribinu Zapad dolje članovi plaćaju 23 eura, a ostali 28 eura. Zapad gore za članove iznosi 18 eura, a u slobodnoj prodaji 23 eura. Tribina Sjever dolje prodaje se po cijeni od 12 eura i dostupna je isključivo članovima Dinama.

Godišnje ulaznice vrijede za ovaj susret, ali članovi nemaju pravo na besplatnu ulaznicu. Vlasnici godišnjih ugovora koji ne mogu doći na utakmicu svoje mjesto mogu prepustiti drugom navijaču putem klupskog servisa do utorka u 12 sati.

Pobjednik ovog dvomeča izborit će ligašku fazu Lige prvaka, dok poraženi ide u Europsku ligu. Uzvrat u Stavangeru na rasporedu je 26. kolovoza od 21 sat.

Sve informacije pronađite na službenim stranicama Dinama.