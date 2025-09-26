Španjolci otkrivaju stanje Alcarazove ozljede, nastavak u Tokiju upitan

Daljnje sudjelovanje Carlosa Alcaraza na turniru serije 500 u Tokiju je upitno zbog ozljede zadobivene u prvom kolu.
Prema pisanju Marce, Alcaraz se probudio s bolovima u gležnju te je odlučio ne trenirati i vidjeti hoće li biti spreman za subotnji meč. Organizatori su ga stavili u zadnji termin dana kako bi mu dali više vremena za oporavak.
Organizatori su ga stavili u zadnji termin dana kako bi mu dali više vremena za oporavak.”>
Ozljeda se dogodila u meču protiv Sebastiana Baeza, a u drugom ga meču čeka Belgijanac Zizou Bergs.
Organizatori su ga stavili u zadnji termin dana kako bi mu dali više vremena za oporavak.”>Turnir u Tokiju pratite na Sport Klub kanalima.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!