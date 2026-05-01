VIDEO / Zverev svladao talentiranog Belgijanca i izborio finalni okršaj sa Sinnerom u Madridu

U drugom polufinalu ATP Masters 1000 turnira u Madridu Alexander Zverev bio je bolji od 21-godišnjeg Belgijanca Alexandera Blockxa s 2-0 u setovima. U prvom setu je Nijemac bio uvjerljiv te je slavio sa 6:2 da bi Belgijanac u drugom setu ipak pružio nešto bolji otpor. Blocx je poveo i s 5:4 te je bio na gem od osvajanja seta, no Zverev je pokazao kvalitetu te je osvojio tri gema u nizu za slavlje od 6:2, 7:5. Nijemac je tako izborio svoje 13. Masters finale, ali i prvo nakon Pariza 2024. godine gdje je podigao pehar. Za naslov će igrati protiv Jannika Sinnera koji lovi peti uzastopni Masters 1000 turnir koji bi mu donio i povijesni uspjeh. Naime, to nijednom tenisaču još nije pošlo za rukom.

