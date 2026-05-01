Poljičak izborio finale parova u Kazahstanu, a u singlu osvojio tek jedan gem

Splitski tenisač Mili Poljičak posljednja dva tjedna boravi u Kazahstanu gdje se igraju ATP Challenger 50 turniri. U Šimkentu je prvog tjedna prošao kvalifikacije te je nakon toga ispao u prvom kolu pojedinačne konkurencije, ali i u parovima da bi u drugom tjednu bio uspješniji.
U singlu je dogurao do četvrtfinala gdje je od Buvaysara Gadamaurija izgubio s uvjerljivih 6:0, 6:1. Pretpostavljamo da je u pitanju bio samo lošiji meč Poljička jer je nekoliko sati kasnije nastupio sa svojim sunarodnjakom Admirom Kalenderom u parovima.
Imao je Splićanin tamo istog protivnika jer je Gadamauri igrao u paru s Nizozemcem Jelleom Selsom. U dva tijesna seta su na kraju Poljičak i Kalender slavili sa 7:5, 7:5 i tako izborili finale.
Kalenderu će to biti prvo Challenger finale karijere dok će Poljičku to biti peto finale. Splićanin je dosad tri puta bio uspješan u finalima, a svoju četvrtu titulu tražit će protiv Viktora Đurasovića i Kaija Wehnelta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!