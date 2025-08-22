Sjajni Prižmić prošao kvalifikacije za US Open

Podijeli :

via Guliver

Dino Prižmić u petak je izborio nastup u glavnom ždrijebu US Opena. U posljednjem kolu kvalifikacija bio je bolji od Jasona Kublera, nekad osvajača Australian Opena u parovima. Australskog tenisača porazio je s 2-1 u setovima.

Nije dobro krenuo Splićanin te je Kubler rano došao do breaka. U tome mu je pomogao Prižmić s nekoliko dvostrukih pogrešaka. Ipak, Splićanin se ekspresno vratio i nakon zaostatka 3:1 je osvojio pet gemova u nizu što je značilo i osvajanje seta sa 6:3.

Nastavio je svoj niz Prižmić i u drugom setu koji je otvorio breakom. Tu prednost ipak nije sačuvao. Početak problema došao je kod rezultata 3:2 kada je ipak uspio zadržati svoj servis. Tada je spasio break loptu, ali zato kod vodstva 4:3 gubi svoj servis i Kubler preokreće set u svoju korist. Australac je kod 5:4 još jednom oduzeo servis Splićaninu te je sa 6:4 odveo meč u set odluke.

Prižmić je u posljednjem setu ipak pokazao svoju kvalitetu te je brzo odjurio na 4:1 i dvostruki break prednosti. Do kraja meča više nije imao problema te je sa 6:3, 4:6, 6:1 upisao pobjedu.

Tako je izborio nastup na US Openu te će mu to biti drugi put da igra u glavnom ždrijebu nekog Grand Slama.

Prvi put je to napravio prije godinu dana na Australian Openu gdje je otkinuo set Novaku Đokoviću.