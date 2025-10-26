Sjajna Marčinko u SAD-u osvojila 10. naslov karijere

Podijeli :

Roberto Bettacchi/IPA Sport/ipa-agency.net via Guliver Images

Petra Marčinko je u nedjelju navečer upisala novu pobjedu na ITF W100 turniru u Tyleru. Za Zagrepčanku je to bila i posljednja pobjeda na turniru jer je ovo bilo finale. Tamo je bila bolja od 22-godišnje Mary Stoiane s 2-0 u setovima.

U prvom setu je 19-godišnja Zagrepčanka nadoknadila break zaostatka te je na kraju prvu dionicu sa 6:3. U drugom setu je rano došla do breaka te je tu prednost do kraja meča i povećala.

Na kraju je Marčinko protiv Amerikanke slavila sa 6:3, 6:0 te je tako došla do svoje 10. titule u pojedinačnoj konkurenciji u svojoj mladoj karijeri. Ovim naslovom ponovno se približila plasmanu u TOP 100.

Nakon ove titule će mlada Hrvatica skočiti na 116. mjesto, što je tri mjesta lošije od njenog rankinga karijere na 113. mjestu.