Sjajna Marčinko svladala bivšu drugu tenisačicu svijeta za drugi naslov u nizu!

AP Photo/Mark Baker via Guliver Images

Petra Marčinko pobijedila je nekadašnju drugu tenisačicu svijeta Veru Zvonarevu sa 6-3, 6-3 i stigla do naslova na ITF W100 turnir u Dubaiju.

Prije osvajanja turnira u Dubaiju, Marčinko je slavila i na ITF W75 turnir u Fujairahu.

Plasmanom u finale, hrvatska je tenisačica osigurala direktan plasman u glavni ždrijeb Australian Opena, obzirom da će sada na novoj WTA ljestvici zauzeti 81. mjesto.

U finalu je bila bolja od 41-godišnje Vere Zvonareve, ruske tenisačice koja je 2010. godine igrala finale US Opena i Wimbledona te bila druga tenisačica svijeta. Nije igrala od 2012. godine, a u Dubaiju gdje živi je nastupila uz pozivnicu organizatora.