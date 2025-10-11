Tadej Pogačar je kralj Lombardije: Upisao je petu uzastopnu pobjedu

Podijeli :

Fantastični Slovenac Tadej Pogačar u subotu je ispisao novu stranicu u povijesti biciklizma postavši prvi vozač koji je uspio pobijediti pet puta zaredom na jednoj od pet najvećih jednodnevnih utrka na svijetu upisavši peto uzastopno slavlje na "Il Lombardiji" koja je ove godine vožena od Coma do Bergama u dužini od 241 kilometra.

Pogačar, član momčadi UAE Emirates-XRG, je ključni potez u utrci povukao na najtežem usponu dana, Passo di Ganda 37 kilometara prije cilja. Njegov napad nije mogao pratiti nitko od najvećih konkurenata koji su se do tog trenutka držali u glavnoj skupini, a Pogačar je u samo tri kilometra anulirao zaostatak za do tada vodećim Amerikancem Quinnom Simmonsom (Lidl-Trek). Do vrha uspona na Gandu Pogačarova prednost je već iznosila više od minute, a u solo-vožnji do cilja u Bergamu fenomenalni je Slovenac mirno održavao stečenu prednost.

Na cilj je Pogačar stigao sa 1:48 minuta prednosti ispred drugog Belgijanca Remca Evenepoela (Soudal-QuickStep), odnosno 3:14 minuta ispred trećeg Australca Michaela Storera (Tudor).

Za Pogačara je ovo bio peti dolazak na “Il Lombardiju” i peta pobjeda čime se izjednačio na vrhu s legendarnim Talijanom Faustom Coppijem, koji je slavio na ovoj utrci od 1946. do 1949. te 1954. godine.

Pogačar je jedini vozač koji je ove godine nastupio na svih pet jednodnevnih monumentalnih utrka i na svih pet se plasirao na pobjedničko postolje, uz “Il Lombardiju” pobijedio je i na “Ronde van Vlaanderen” te “Liege-Bastogne-Liege”, dok je na “Paris-Roubaixu” bio drugi, a na “Milano-Sanremu” treći. Time je postao prvi vozač u povijesti kojemu je uspjelo završiti na postolju na svih pet utrka u istoj godini. Usto je prije 13 dana u Kigaliju drugu godinu zaredom osvojio naslov svjetskog prvaka, dok je prije šest dana u Francuskoj postao i europski prvak u cestovnoj vožnji.

Ukupno je Pogačar ove godine ostvario točno 20 pobjeda, među njima se ističe četvrti trijumf na “Tour de Franceu”, čime je brojku uspjeha u karijeri povećao na 108.

“Sedmu godinu zaredom mogu reći – ovo mi je bila najbolja sezona u dosadašnjoj karijeri”, rekao je 27-godišnji Slovenac nakon novog trijumfa.

Na jednodnevnim monumentalnim utrkama ovo mu je 10. pobjeda, uz pet “Il Lombardija” ima i tri “Liege-Bastogne-Liegea” te dvije “Ronde van Vlaanderen”.

Olimpijski pobjednik iz Pariza prošle godine Evenepoel je, pak, po treći put u zadnjih 13 dana završio na drugom mjestu, odmah iza Pogačara. Osvojio je svjetsko srebro u Kigaliju, europsko srebro u Francuskoj, a sada je završio na drugom mjestu i u Lombardiji.