Sinner se nije opekao na Koprivu: Talijan prepustio samo četiri gema Čehu

AP Photo/Yuki Iwamura via Guliver

Jannik Sinner pokušava postati prvi čovjek koji će obraniti naslov na US Openu još od Rogera Federera 2008. godine. Prva od sedam prepreka je preskočena – lagano.

Po sunčanom i ugodnom vremenu na stadionu Arthur Ashe, Sinner je deklasirao 89. tenisača svijeta Vita Koprivu – 6:1, 6:1, 6:2.

Rezultat sve govori – Sinner svom suparniku nije dopustio nijednu priliku za break u prva dva seta, a prvo mu je kolo poslužilo kao lagani trening.

U trećem je setu Kopriva imao dvije uzastopne break-lopte pri zaostatku 2:4, ali je Sinner to riješio preciznim servisima i mirno priveo meč kraju.

„Sjajno je vratiti se ovdje. Ovo je poseban turnir i atmosfera je uvijek nevjerojatna. Hvala vam na podršci. Sretan sam što sam ponovno zdrav – učinili smo sve što smo mogli da budem spreman“, rekao je Sinner, koji se povukao iz finala u Cincinnatiju zbog bolesti.

Drugo bi kolo trebalo predstavljati znatno ozbiljniji izazov – protivnik je Alexei Popyrin, trenutno 36. tenisač svijeta.

Zanimljivo, Australac je slavio u njihovom jedinom dosadašnjem međusobnom susretu, još davne 2021. godine u Madridu.