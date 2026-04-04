Sin argentinske nogometne legende u Americi izborio prvo ATP finale karijere

Roman Andres Burruchaga (ATP - 77.) u argentinskom polufinalnom obračunu na ATP 250 turniru na zemljanoj podlozi u Houstonu pobijedio je Thiaga Tirantea (ATP - 83.) sa 6-1, 6-1 i po prvi put u karijeri borit će se za trofej na ATP Touru.

Ovaj 24-godišnji tenisač sin je slavnog nogometaša Jorgea Burruchage, strijelca pogotka kojim je Argentina pobijedila reprezentaciju SR Njemačke s 3-2 u finalu Svjetskog prvenstva 1986. u Meksiku.

Do ovog tjedna mu je najbolji rezultat na ATP Touru bilo četvrtfinale na prošlogodišnjem turnir u švicarskom Gstaadu.

U nedjeljnom finalu će mu suparnik zasigurno biti domaći predstavnik, jer se za drugo mjesto u finalu bore američki reprezentativci Frances Tiafoe (ATP – 18.) i Tommy Paul (ATP – 21.). Tiafoe je osvojio naslov u Houstonu 2023., a američki tenisači su bili pobjednici na posljednja četiri izdanja ovog turnira.