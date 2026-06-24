‘Serena Williams može imati važnu ulogu na Wimbledonu’

Serena se sigurno ne bi vraćala tenisu da ne misli ozbiljno, rekla je nekadašnja američka tenisačica Lindsay Davenport na temu povratka 44-godišnje Serene Williams.
Organizatori Wimbledona, koji se održava od 29. lipnja do 12. srpnja, dali su Sereni pozivnicu za nastupanje u pojedinačnom dijelu turnira, a prethodno je objavljeno i da će sestre Williams nastupati i na turniru parova u All England Clubu.
Serena se nedavno vratila tenisu kroz igranje parova, nakon četiri godine stanke, a posljednji pojedinačni meč je odigrala na US Openu 2022. kada je poražena od hrvatske tenisačice Ajle Tomljanović koja dugi niz godina igra pod australskom zastavom.
U karijeri je Serena osvojila čak 23 pojedinačne Grand Slam krune, dok je u Wimbledonu pobijedila u sedam navrata. Na londonskoj travi posljednji je put slavila 2016. godine.
Uz to ima i 14 Grand Slam trofeja u igri parova, s tim da je šest puta sa sestrom Venus slavila u igri parova u Wimbledonu.
“Serena se jako dobro pripremala za ovaj povratak. Nije u pitanju naprasni dolazak na teniske terene, ona vjeruje da može opet imati važnu ulogu u svemu”, rekla je 50-godišnja Davenport koja je u karijeri po jednom osvojila Australian Open, Wimbledon i US Open.
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