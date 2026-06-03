Sabaljenka šokantno ispala s Roland Garrosa: Poražena je od Ruskinje nakon nevjerojatnog preokreta

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xAlbertoxGardinx via Guliver

Ruska tenisačica 22-godišnja Diana Šnajder (WTA-23) priredila je iznenađenje u četvrtfinalu "Grand Slam" turnira u Roland Garrosu pobijedivši u srijedu prvu igračicu svijeta Bjeloruskinju Arinu Sabalenku nakon što je izgubila prvi set a u drugom je imala zaostatak 1-4.

Šnajder je na kraju slavila sa 3-6, 7-5, 6-0 nakon 2 sata i 14 minuta borbe te će u polufinalu, koje je na rasporedu u četvrtak, igrati protiv poljske kvalifikantice Maje Chwalinske. U drugom polufinalu sastaju se Ukrajinka Marta Kostjuk i Ruskinja Mira Andrejeva.

U prvom setu Sabalenka je sa dva “breaka” brzo došla do vodstva 5-1. Šnajder je uspjela vratiti jedan izgubljeni servis, ali to joj nije puno pomoglo, jer drugu priliku da na svoj servis okonča set u svoju korist Sabalenka nije propustila.

Bjeloruskinja je “breakom” započela i drugi set. Još jednom je oduzela servis u petom gemu, kada je povela sa 4-1. Tada se je činilo da će Sabalenka dovršiti posao u dva seta, no uslijedio je preokret. Šnajder je sa tri “breaka” poravnala na 1-1 u setovima. Nakon toga raspala se igra prve tenisačice svijeta i Šnajder je dobila odlučujući set sa 6-0 i plasmanom u polufinale ostvarila je najbolji rezultat na “Grand Slam” turnirima.

Sabalenka je najbolji rezultat na pariškom turniru ostvarila prošle godine kada je u finalu poražena od Amerikanke Coco Gauff.

Poljska kvalifikantica 24-godišnja Maja Chwalinska (WTA-114.) nastavila je svoj niz iz snova na Roland Garrosu, plasiravši se u polufinale pobjedom od 7-6 (3), 6-3 nad Ruskinjom Anom Kalinskajom (WTA-24.).

Chwalinska je tek druga kvalifikantica koja je stigla do polufinala Roland Garrosa, prije šest godina to je ostvarila Argentinka Nadia Podoroska.

Također, poljskoj tenisačici to je tek treći nastup u glavnom ždrijebu “Grand Slam” turnira, nakon poraza u 2. kolu Wimbledona 2022. i prvom kolu Australian Opena 2025. godine. Plasmanom u polufinale Chwalinska će značajno napredovati na najnovijoj WTA listi, koja će biti objavljena u ponedjeljak, te će biti oko 30. mjesta.

TENISAČICE, četvrtfinale:

Diana Šnajder (RUS/25) – Arina Sabalenka (BLR/1) 3-6, 7-5, 6-0

Maja Chwalinska (POLJ) – Ana Kalinskaja (RUS/22) 7-6 (3), 6-3