Ruud: Đoković i dalje može osvajati najveće trofeje

xDomenicoxCippitelli IPAxSportx via Guliver

Casper Ruud će provesti 24 sata odmarajući se dok Jannik Sinner i Daniil Medvedev nastave svoje polufinale Mastersa u Rimu.

Norvežanin je posao završio u petak poslijepodne, dok Talijan i Rus tek oko 15 sati danas nastavljaju prekinuti meč. Kada se tome doda da je Ruud u petak na terenu proveo samo 65 minuta u pobjedi protiv Luciana Darderija sa 6:1, 6:1, onda je jasno koliku je prednost dobio uoči meča za trofej.

Međutim, na konferenciji za medije nije se znalo kakvo će biti drugo polufinale, tako da nije bilo ni pitanja u tom smislu. Ruud je pričao o svojim neostvarenim ambicijama – uz Alexandera Zvereva jedini je u Open eri koji je izgubio tri Grand Slam finala, a da nije osvojio nijednu titulu.

“Ponekad se pogledam u ogledalo i shvatim da mi možda nije bilo suđeno da dobijem neke važne mečeve koje sam izgubio. Ili kako nisam iskoristio priliku da preuzmem štafetu od velike trojke”, ističe 25. tenisač svijeta koji je bio drugi prije oko četiri godine i samo ga je trijumf na US Openu dijelio od prvog mjesta, ali je to finale izgubio od Carlosa Alcaraza. Ako osvoji titulu na Foro Italicu, popet će se na 15. poziciju.

U ta tri finala osvojio je samo jedan set, i to protiv Španjolca. Osim njujorškog, izgubio je i na Roland Garrosu od Rafaela Nadala i Novaka Đokovića.

“Bio sam jedan od igrača koji se spominjao u razgovorima na temu tko će smijeniti veliku trojku, ali nisam se uspio zadržati u vrhu. Drugi su me prestigli, prije svih Sinner i Alcaraz. Ponekad bih poželio da sam na njihovu mjestu, ali ja sam realan i svjestan sam da oni imaju nešto posebno. I Novak je još tu i po mom mišljenju i dalje može osvajati najvažnije titule kada je na svojoj najvišoj razini”, ističe 27-godišnji Norvežanin.

Ruud je do prije godinu dana bio tenisač koji je odigrao najviše velikih finala (Grand Slamovi, završni Masters i Mastersi 1000) bez ijednog pehara, ali je to prokletstvo skinuo pobijedivši u Madridu. Sada ima priliku za drugi veliki uspjeh.

“Jednostavno, prestao sam razmišljati o povijesti i koncentrirao sam se na sebe. Ne smijete previše razmišljati o drugim igračima. Uspoređivanje s drugima najveća je pogreška koju možete napraviti. Svatko mora imati svoj put.”

Ruud ima negativan međusobni omjer s obojicom potencijalnih protivnika u finalu. Odigrao je po četiri meča, Medvedeva je pobijedio jednom, a Sinnera nijednom.

