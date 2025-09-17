Prva tenisačica svijeta zbog ozljede odustala od turnira u Pekingu

Prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabalenka odlučila se povući s WTA turnira u Pekingu, koji počinje 24. rujna, zbog ozljede koja se pogoršala tijekom nastupa na US Openu ranije ovog mjeseca, objavili su organizatori u srijedu.

“Arina se nije u potpunosti oporavila od ozljede koju je zadobila tijekom US Opena i propustit će China Open 2025.”, objavili su organizatori prvog WTA 1000 turnira na azijskoj turneji.

Sa svoje strane, Sabalenka, koja je prošle godine poražena u četvrtfinalu u Pekingu, na kineskoj društvenoj mreži Weibo izjavila je da je “vrlo tužna” što se mora povući s turnira zbog “manje ozljede”.

“Usredotočit ću se na oporavak i nastojati se vratiti na terene u 100-postotnoj formi”, dodala je 27-godišnja bjeloruska tenisačica.

Sabalenka će zatim braniti svoj naslov u Wuhanu (6.-12. listopada), posljednjem WTA 1000 turniru sezone.

