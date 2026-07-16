Prižmić tražio pomoć liječnika pa predao meč: ‘Prvi put mi se to dogodilo’

Jedan dobar gem na servisu dijelio je Dinu Prižmića od drugog uzastopnog četvrtfinala na umaškom Plava Laguna Croatia Openu, ali je u tom trenutku ostao bez snage koja mu je bila potrebna za dovršetak dvoboja osmine finala protiv Alexa Molčana, kojem je pri vodstvu Slovaka 4-0 u trećem setu bio prisiljen predati meč.

“Vodio sam set i u drugom sam, jednostavno, ostao bez snage. Ne znam, prvi put se susrećem s ovakvom situacijom. Ne znam još što je, ali nadam se da ću se što prije oporaviti. Nadam se da ću se sutra osjećati bolje nego sada”, izjavio je Prižmić koji je bio u toliko lošem stanju da nije bio sposoban odgovarati na novinarska pitanja.

S tribina stadiona “Goran Ivanišević” sve je izgledalo idealno do trenutka kad je Dino pri vodstvu 6-3, 5-4 servirao za pobjedu. Nije došao ni blizu meč-lopti. Potom je spasio i set-loptu kad je servirao za odluku u ‘tie-breaku’. U odlučujućem gemu drugog seta Molčan je poveo sa 4-1, ali se Prižmić vratio do 4-4. No, Molčan je osvojio sljedeća dva poena i došao do nove dvije set-lopte, od kojih je iskoristio drugu.

Zatražio je Prižmić liječničku pomoć, ali više nije bilo pomoći. Kod 0-4 u trećem meču je došao do mreže stisnuti ruku 29-godišnjem Slovaku koji se nije dao slomiti.

“U drugom setu sam počeo osjećati nekakvu slabost. Kod 3-2 u drugom setu sam osjetio da to više nije to. Pokušao sam još izvući set, a u trećem sam potpuno ostao bez snage i zaključio da nema smisla nastaviti meč.”

Tako je Molčan došao do svog trećeg četvrtfinala u ovoj sezoni, a dvije umaške pobjede donijele su mu povratak u Top 100, s tendencijom da se njegov uspon nastavi. Naime, Španjolac Alejandro Davidovich Fokina je u pobjedi protiv Argentinca Marca Trungellitija bio prisiljen zatražiti liječničku pomoć zbog ukočenog donjeg dijela leđa. Uspio je dovršiti meč, ali je vrlo neizvjesno hoće li se dovoljno oporaviti da bi mogao zaigrati u umaškom četvrtfinalu.

Neizvjesnost muči i Dinu Prižmića.

“Trebao bih igrati ATP turnir u Portugalu sljedeći tjedan, ali ne znam hoću li biti sposoban. Moram prvo vidjeti što mi je”, rekao je prilično iscrpljenim i tužnim glasom 20-godišnji Splićanin.

“Super srijeda” u Stella Marisu je bila nemilosrdna prema organizatorima. Turnir je ostao bez jedinog preostalog hrvatskog predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji i prve zvijezde turnira Flavija Cobollija, koji je u dva seta (6-2, 6-4) poražen od Romana Andresa Burruchage. Upravo je 24-godišnji Argentinac najveći dobitnik dana, jer, nakon što je pobijedio Cobollija, došao je i do polufinala turnira parova s partnerom i sunarodnjakom Marianom Kestelboimom, vjerojatno inspiriran i vijestima sa Svjetskog nogometnog prvenstva, gdje je njegova Argentina preokretom svladala Englesku s 2-1 i došla na korak do obrane naslova.

Argentina će imati svog predstavnika u polufinalu pojedinačne konkurencije umaškog turnira, a za to će se mjesto Burruchaga boriti protiv Camila Uga Carabellija, prošlogodišnjeg polufinaliste Croatia Opena. Njihov će dvoboj biti odigran s početkom u 18.30 sati na Studenac Areni. Tamo bi, ne prije 21 sat, svoj meč za plasman u finale turnira parova, trebali započeti Admir Kalender i Nino Serdarušić, a njihovi su suparnici Britanci David Stevenson i Marcus Willis.

Program na središnjem stadionu otvorit će u 16 sati Španjolac Daniel Merida i Francuz Titouane Drouget. Nakon njih će na teren Damir Džumhur i Matteo Arnaldi, a kao posljednji su na rasporedu Alex Molčan i Alejandro Davidovich Fokina.

ATP 250 Umag, pojedinačno – 2. kolo

Roman Burruchaga (Arg) – Flavio Cobolli (Ita/1) 6-2, 6-4

Camilo Ugo Carabelli (Arg/7) – Pablo Carreno Busta (Špa) 3-6, 7-5, 7-5

Daniel Merida (Špa) – Tomas Etcheverry (Arg/3) 7-5, 6-4

Titouane Drouget (Fra) – Luca Van Assche (Fra) 6-1, 1-6, 7-5

Damir Džumhur (BiH) – Juan Carlos Prado Angelo (Bol) 7-6(2), 6-1

Matteo Arnaldi (Ita/4) – Federico Agustin Gomez (Arg) 6-3, 5-7, 6-3

Alex Molčan (Slk) – DINO PRIŽMIĆ (HRV)

Alejandro Davidovich Fokina (Špa/2) – Marco Trungelliti (Arg) 6-4, 7-5

ATP 250 Umag, parovi – četvrtfinale

A. Pavlasek / P. Rikl (Češ/1) – J. Nam / P. Niklas-Salminen (J. Kor – Fin) 6-3, 5-7, 10-4

R. Burruchaga / M. Kestelboim (Arg) – M. Gonzalez / S. Gonzalez (Arg-Mek/3) 6-7 (4), 6-2, 10-6

D. Stevenson /M. Willis (VBR) – D. Džumhur /S. Latinović (BIH-Srb) 6-1, 6-4

A. KALENDER /N. SERDARUŠIĆ (HRV) – C. Frantzen /R. Haase (Njem-Niz/2) 6-3, 7-6 (4)