Dodig nakon ispadanja iz Umaga: ‘Sve bih promijenio’

Podijeli :

Goran Sebelic/CROPIX via Guliver

Nedjelja nije bila dobar dan za hrvatske tenisače na umaškom Croatia Openu. Prvo je Luka Mikrut ostao bez plasmana u glavni turnir, a potom je Matej Dodig propustio priliku za plasman u osminu finala izgubivši od Talijana Francesca Passara s 4-6, 6-1, 6-2.

Osječanin, koji je u subotu proslavio 20. rođendan, nije uspio sebi i jedinom hrvatskom turniru iz kalendara ATP Toura drugu godinu zaredom darovati plasman u osminu finala. Kako je počeo meč, činilo se da će dočekati slavljeničku pjesmu navijača, jer je u prvom setu ostavio četiri godine starijeg suparnika bez pravog odgovora.

Pogađao je, uglavnom sve što je zamislio, u pravom trenutku došao do ‘breaka’ za vodstvo 5-4, a onda je završio prvu dionicu meča osvojivši servis-gem bez izgubljenog poena.

Nakon prva dva gema drugog seta, kod 1-1, Dodig je došao do ‘break’-lopte. Passaro je napao, došao na mrežu, Matej je pročitao namjeru svog suparnika, imao loptu na reketu, ali je njegov bekend-pasing bio presnažan i završio malo iza osnovne crte.

“Sve bih promijenio, ali lako je to sada reći. Potpuno sam se krivo namjestio na loptu. Ne znam što bih rekao”, izjavio je o trenutku koji je promijenio tijek događaja na terenu.

Passaro je nakon tog gema potpuno preuzeo kontrolu nad dvobojem. Postao je “pokretni zid” kad se trebao braniti, a njegova kreativnost je postala bezgranična. Dodig je nakon propuštene ‘break’-lopte do kraja drugog seta osvojio još samo tri poena. I on je ostao zatečen tom promjenom, što je dodatno oslabilo njegovu izvedbu, koja je do tada bila na visokoj razini.

“Do tada sam osjećao da imam kontrolu u meču. Imao sam više šansi i bolje sam servirao. Ja sam malo spustio razinu, a on podigao i – eto. Desi se takav meč. Idemo dalje.”

POVEZANO Matej Dodig ispao u prvom kolu Umaga

Iako je trenutačno 131. na ATP ljestvici, 24-godišnji Passaro je u veljači ove godine bio na 89. mjestu. Ove i prošle godine je došao do trećeg kola na Masters 1000 turniru u Rimu, iz kvalifikacija je na početku sezone došao do drugog kola Australian Opena u svom debiju na Grand Slam turnirima. Prošle je godine na Challengeru u Torinu došao do pobjedničkog trofeja pobijedivši dvojicu značajno bolje rangiranih sunarodnjaka, umaškog polufinalistu Lorenza Sonega i prošlogodišnjeg umaškog finalistu Lorenza Musettija, što dovoljno govori o njegovoj kvaliteti.

“Svaki meč je novo iskustvo i dosta sam u zadnje vrijeme igrao protiv bolje rangiranih igrača. Cilj mi je igrati sve više takvih mečeva, jer tako se napreduje, pokazuje mi što trebam popraviti i koliko još trebam raditi.”

Psihički pad koji se dogodio u njegovoj igri, došao je i kao posljedica fizičkog umora.

“Fizički mi je najteže bilo igrati drugi i treći set, parirati. Dosta su bili teški uvjeti, sporo je bilo, a to mi nije odgovaralo. Moram puno toga popraviti, ali dobro je da imam dosta prostora za napredak”, zaključio je Osječanin koji će na novoj ATP ljestvici opet doći do najboljeg renkinga u karijeri – 242. pozicije.

No, to ga nije moglo utješiti. Naime, Passaro mu je nanio “dvostruku štetu” – spriječio ga je da drugu godinu zaredom zaigra u osmini finala Croatia Opena i zatvorio mu vrata prema kvalifikacijama US Opena.

“Ovaj tjedan je bila posljednja prilika za US Open. Kako više ne mogu tamo igrati, tako mi je sljedeći cilj ulazak u kvalifikacije Australian Opena.”

Ponedjeljak u Stella Marisu donosi nastupe hrvatskih tenisača u parovima. Luka Mikrut i Mili Poljičak će u prvom kolu igrati protiv Amerikanca Georgea Goldhoffa i Francuza Gregoirea Jacqa, a Mateja Dodiga i Ninu Serdarušića čekaju četvrti nositelji, Monegašanin Romain Arneodo i Francuz Manuel Guinard.

Na stadionu Goran Ivanišević će od 16.30 sati u prvom meču igrati Tajvanac Tseng Chun-Hsin i Talijan Giulio Zeppieri, nakon njih će nastupiti Srbin Dušan Lajović i Francuz Terence Atmane, a program će zaključiti legendarni Švicarac Stan Wawrinka i ekvadorski kvalifikant Alvaro Guillen Meza.