Iznenađenje u Umagu: U drugom kolu ispao je treći nositelj

U drugom kolu Plava Laguna Croatia Opena u Umagu ispao je treći nositelj, argentinski tenisač Tomas Etcheverry, kojeg je sa 7-5, 6-4 svladao 21-godišnji Španjolac Daniel Merida.

Šansu je Etcheverry, 30. tenisač na svijetu, propustio u prvom setu u kojem je vodio 4-2, ali ga je unatoč tome izgubio s 5-7. Odmah na startu druge dionice break je napravio Merida, 82. igrač s ATP ljestvice te je tu prednost sačuvao do kraja meča.

Idući suparnik Meride bit će Francuz, pobjednik meča Van Asschea i Drogueta.

U četvrtfinale se plasirao bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur koji je probleme protiv Bolivijca Juana Carlosa Prada Angela osjetio jedino u prvom setu. Slavio je Džumhur 7-6(2), 6-1 te je izborio ogled protiv Talijana Mattea Arnaldija.

Četvrti nositelj Arnaldi imao je tešku srijedu u Umagu jer je tek nakon nešto više od dva i pol sata igre slomio Argentinca Federica Agustina Gomeza kojeg je pobijedio sa 6-3, 5-7, 6-3.