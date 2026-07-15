Iznenađenje u Umagu: U drugom kolu ispao je treći nositelj

U drugom kolu Plava Laguna Croatia Opena u Umagu ispao je treći nositelj, argentinski tenisač Tomas Etcheverry, kojeg je sa 7-5, 6-4 svladao 21-godišnji Španjolac Daniel Merida.
Šansu je Etcheverry, 30. tenisač na svijetu, propustio u prvom setu u kojem je vodio 4-2, ali ga je unatoč tome izgubio s 5-7. Odmah na startu druge dionice break je napravio Merida, 82. igrač s ATP ljestvice te je tu prednost sačuvao do kraja meča.
Idući suparnik Meride bit će Francuz, pobjednik meča Van Asschea i Drogueta.
U četvrtfinale se plasirao bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur koji je probleme protiv Bolivijca Juana Carlosa Prada Angela osjetio jedino u prvom setu. Slavio je Džumhur 7-6(2), 6-1 te je izborio ogled protiv Talijana Mattea Arnaldija.
Četvrti nositelj Arnaldi imao je tešku srijedu u Umagu jer je tek nakon nešto više od dva i pol sata igre slomio Argentinca Federica Agustina Gomeza kojeg je pobijedio sa 6-3, 5-7, 6-3.
ATP Umag, 2. kolo:
Damir Džumhur (BiH) – Juan Carlos Prado Angelo (Bol) 7-6(2), 6-1
Matteo Arnaldi (Ita/4) – Federico Agustin Gomez (Arg) 6-3, 5-7, 6-3
Daniel Merida (Špa) – Tomas Etcheverry (Arg/3) 7-5, 6-4
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!