Engleske ikone razapinju Tuchela, naslovnice odražavaju bol: ‘Smak svijeta’

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xNicolòxCampox via Guliver

Engleska će na svjetsko zlato čekati najmanje 64 godine. Nakon bolnog kraha u Atlanti, gdje su Tri lava u polufinalu protiv Argentine ispustila prednost i u samoj završnici primila dva pogotka za konačnih 2:1, na Otoku je započeo val žestokih kritika.

Glavna meta navijača i analitičara postao je izbornik Thomas Tuchel zbog, kako navode, kukavičkog povlačenja i naređivanja rane obrane u 72. minuti.

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Ovakav taktički potez i gubitak kontrole nad utakmicom ražestio je i proslavljene engleske reprezentativce, koji u svojim istupima za BBC nisu skrivali golemo razočaranje.

Nekadašnji obrambeni igrač Matthew Upson bio je iznimno oštar prema psihološkom padu momčadi koja je u potpunosti prepustila inicijativu suparniku.

„Bolno, užasan osjećaj. Frustriran sam zbog psihologije koja stoji iza vodstva u nogometnoj utakmici ovakvog kalibra. Doista je fascinantno vidjeti kako naša momčad prestaje raditi sve ono što ju je dovelo u vodstvo. Stali smo, postigli smo gol i prestali s igrom koja nam može donijeti pobjedu! Argentina se hrani takvim stavovima suparnika. Osjetili su to, preuzeli zamah i sve je bilo gotovo. Uistinu je frustrirajuće gledati kako pobjeda izmiče iz ruku“

Jednako utučen i kritičan prema potezima s klupe bio je i legendarni Wayne Rooney, koji se osvrnuo i na engleske navijače koji su skupo platili put u Sjedinjene Američke Države.

„Navijači su potrošili mnogo novca da bi došli u Atlantu, onda očekujete i nešto više u samoj utakmici… Da, Argentina je svjetski prvak, znali smo kakav nas posao čeka. No, promjene koje smo napravili nisu nam pomogle. Držali smo tako dobru poziciju, a onda odjednom nismo znali što učiniti. Stajali smo po strani, dopustili Argentincima da nas napadnu. Stvorili su brojne prilike. Razočaravajuće, stvarno razočaravajuće… Shrvan sam. Ponekad nedostaje i malo sreće“

Za razliku od svojih kolega, Alan Shearer nije želio ulaziti u seciranje Tuchelovih zamisli i izmjena. Odlučio je sportski priznati nadmoć Gaučosa koji u ključnim trenucima utakmice nisu podlegli pritisku.

„Moramo biti otvoreni i iskreni. Reakcija Argentine nakon primljenog pogotka bila je briljantna. Nekoliko puta su pogodili vratnicu, Engleska je imala sreće. Argentinci nisu paničarili, držali su se svog plana igre, vjerovali su ono što rade i uspjeli. Koliko god to bilo bolno reći, Argentina je zaslužila zaigrati finale u nedjelju“

Bol nakon poraza zorno su prikazali i engleski mediji, čije naslovnice najbolje odražavaju aktualno stanje nacije. ‘Smak svijeta’ piše na naslovnici čak dva medija, Telegrapha i Daily Expresa, Mirror je istaknuo riječ ‘uništeni’ i dodao ‘Engleska je bila nemoćna zadržati prednost i san je završio suzama’, a The Sun je samo napisao: ‘Agonija.’

Pred Englezima je sada utakmica za treće mjesto protiv Francuske u subotu, no utješna bronca teško će zaliječiti rane nakon neshvatljivog ispadanja u kojem su finale imali u rukama sve do 85. minute.