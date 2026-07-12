Prižmić pod reflektorima Umaga: Hrvatski adut otvara nastup u večernjem terminu

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Alfredo Falcone/LaPresse via AP via Guliver Images

Hrvatski tenisač Dino Prižmić igrat će u ponedjeljak protiv Čeha Vita Koprive večernji meč na stadionu "Goran Ivanišević", s početkom ne prije 21 sat, prvog dana natjecanja u glavnom turniru Plava Laguna Croatia Opena u Umagu.

Čast odigravanja prvog meča na 36. izdanju jedinog hrvatskog turnira iz kalendara ATP Toura dobili su prošlogodišnji polufinalist, Sarajlija Damir Džumhur, i Portugalac Henrique Rocha. Njihov će dvoboj započeti u 16 sati, a nakon njih (ne prije 18 sati) na središnjem stadionu u Stella Marisu zaigrat će umaški pobjednik iz 2018., Srbin Dušan Lajović, i francuski predstavnik Luca Van Asche.

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Hrvatski ljubitelji tenisa će, osim za Prižmića, imati priliku u ponedjeljak navijati i za dva hrvatska para. Emanuel Ivanišević i Mili Poljičak će od 17 sati na Studenac Areni igrati protiv prvih nositelja, čeških predstavnika Adama Pavlašeka i Patrika Rikla. U trećem meču na istom terenu za plasman u četvrtfinale borit će se Admir Kalender i Nino Serdarušić protiv Bjelorusa Ivana Ljutareviča i Meksikanca Miguela Reyes-Varele.

Između dva meča parova, bit će odigran dvoboj prvog kola u pojedinačnoj konkurenciji, a sastat će se Francuz Kyrian Jaqquet i Argentinac Marco Trungelliti.