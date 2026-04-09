Prižmić izborio četvrtfinale u Monzi, jedna pobjeda dijeli ga od plasmana u TOP 100

xxZeljkoxHajdinjakx via Guliver Image

U drugom kolu ATP Challengera u Monzi Dino Prižmić je igrao protiv Britanca Billyja Harrisa. Drugi hrvatski reket bio je uvjerljiv te je s 2-0 u setovima izborio četvrtfinale.

Iako na početku prvog seta Prižmić nije znao iskoristit break prilike, slomio je Harrisa kod vodstva 3:2. Do kraja seta je zatim bio siguran te je sa 6:3 došao na korak od četvrtfinala.

U drugom setu Harris se nešto duže držao u egalu pa je tako Splićanin break napravio tek u devetom gemu. Omogućilo mu je to servis za meč koji je i iskoristio za pobjedu od 6:3, 6:4.

Izborio je tako četvrtfinale gdje čeka pobjednika meča između Valentina Royera i Arthura Feryja. S obojicom Prižmić ima iskustva igranja. S Francuzom ima omjer 1-1, a od Feryja je ove godine izgubio u trećem kolu kvalifikacija za Australian Open.

U tom četvrtfinalu Prižmić će tražiti pobjedu koja bi ga dovela u TOP 100 prvi put u karijeri. Trenutačno je na 102. mjestu na ATP ljestvici uživo.