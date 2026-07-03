Gledajte na SK: Pripreme u Karlovcu za Gem Set Hrvatska su u punom su jeku

Ovogodišnje izdanje ponovno će okupiti neka od najvećih imena hrvatskog sporta, koja će na jedan dan zamijeniti svoja uobičajena sportska borilišta zajedničkim ciljem – stvaranjem novog mjesta za sport, igru i odrastanje djece. Radovi na obnovi starog igrališta na Vunskom polju, koje će za ovu prigodu postati samim središtem događanja, u punom su jeku, a organizatori su uoči turnira objavili i cjelodnevni program. Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio.

Zaklada Marin Čilić u potpunosti će obnoviti staro igralište u novi sportski teren koji će nakon završetka turnira ostati na korištenje djeci, mladima i lokalnoj zajednici. “Upravo je to trajna vrijednost projekta – ostaviti iza sebe prostor koji će nastaviti živjeti kroz sport, druženje i odrastanje novih generacija. Nije riječ samo o jednom sportskom događaju, nego o stvaranju trajne vrijednosti za zajednicu. Veseli nas što ćemo u Karlovcu obnoviti prostor koji će nastaviti živjeti i nakon završetka turnira te postati mjesto okupljanja, sporta i druženja novih generacija”, izjavio je David Milić, direktor Zaklade Marin Čilić.

Na teren u Karlovcu neće izaći samo vrhunski sportaši, nego prijatelji projekta okupljeni oko zajedničke ideje – da sport ostavi trag i nakon posljednjeg odigranog poena. Uz Marina Čilića, Bornu Ćorića, Valenta Sinkovića i Filipa Glavaša, dolazak su potvrdili i Zrinka Ljutić, Filip Zubčić, Dejan Lovren, Bojan Bogdanović, Ivica Zubac, Igor Karačić, Tin Lučin, Marin Jelinić i Matea Jelić, a uskoro će biti poznata i nova imena koja će se pridružiti ovom jedinstvenom humanitarnom događaju.

Posjetitelje u Karlovcu očekuje bogati sportski i zabavni program. Tennis Village će i ove godine biti omiljena zona uz teniski poligon, edukativni kutak, sportske radionice, nogometni kamp i bogatu gastro zonu. Tijekom dana, u ovoj se zoni očekuje i dolazak sportskih zvijezda koji će biti na raspolaganju za fotografiranje, a partneri projekta pripremili su još brojna iznenađenja i nagrade za posjetitelje turnira. Vrata zone Tennis Village otvaraju se u 14 sati, kada počinju i kvalifikacijski susreti sportaša, dok središnji dio programa započinje u 18 sati na glavnom terenu, uz izravni televizijski prijenos na SportKlubu.

Deset godina nakon osnutka, Zaklada Marin Čilić danas stoji iza više od 200 dodijeljenih stipendija mladim sportašima i glazbenicima, sedam obnovljenih školskih laboratorija te niza izgrađenih i obnovljenih školskih igrališta diljem Hrvatske. Kako se najveće stvari postižu zajedničkim snagama, tako će turnir u Karlovcu biti održan zahvaljujući zajedničkoj podršci Grada Karlovca i Karlovačke županije, kao i partnera projekta, a to su Hrvatska turistička zajednica, OTP Banka, P&G, Zagrebačka banka, Porsche Centar Zagreb, Telemach, Hrvatska poštanska banka, Humed Pharma, L’Angelica, Podravka, Dukat, Keune, ZAMP, Obala grupa, JANAF te Odašiljači i veze.

Više informacija može se pronaći na službenoj internetskoj stranici, Facebook te Instagram stranici.